Milagros Leiva vuelve a la televisión con “Sin Rodeos”: horario, invitada y dónde verlo en vivo

Hoy domingo se estrena “Sin Rodeos”, el nuevo programa periodístico de Milagros Leiva, por la señal de Panamericana Televisión. El espacio se emitirá a las 10:00 p.m., inmediatamente después de Panorama, y tendrá como primera invitada a Keiko Fujimori, en una entrevista que se desarrollará en el contexto del proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026.

La propuesta apunta a entrevistas directas, con preguntas incisivas y sin evasivas, en un momento clave para el país. El estreno de “Sin Rodeos” se podrá ver en vivo por Panamericana TV y también a través de sus plataformas digitales y señal abierta, ampliando su alcance a nivel nacional.

Milagros Leiva: trayectoria y regreso a la pantalla

Reconocida por su estilo frontal y su experiencia en el periodismo político, Milagros Leiva cuenta con una amplia trayectoria en televisión, radio y prensa escrita.

Ha conducido y participado en espacios de análisis y entrevistas en los principales medios del país, consolidándose como una de las voces más influyentes del periodismo peruano. Su regreso a la pantalla chica con “Sin Rodeos” refuerza la apuesta de Panamericana por el contenido informativo de alto impacto en horario estelar.

La periodista ha adelantado que el programa buscará marcar agenda, confrontar discursos y ofrecer al televidente elementos claros para entender el escenario político que se avecina, especialmente en un año previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Keiko Fujimori abre la temporada en clave electoral 2026

La elección de Keiko Fujimori como primera invitada no es casual. La lideresa política, figura central del escenario electoral peruano en los últimos años, será la protagonista del debut en una entrevista que abordará su rol actual, su visión del país y su posición frente al proceso electoral 2026.

“Sin Rodeos” se perfila así como un nuevo espacio de referencia para seguir de cerca a los principales actores políticos. La cita es hoy domingo a las 10:00 p.m., por Panamericana Televisión, justo después de Panorama, en una noche que promete entrevistas sin filtros y definiciones clave en la carrera hacia el 2026.

¿Cómo ver Panamericana Televisión en vivo por internet?

Acceder a la señal en vivo de Panamericana es totalmente gratis y no requiere instalación de apps. Solo sigue estos pasos:

Ingresa a www.panamericana.pe

En la parte superior derecha, haz clic en el botón rojo “TV EN VIVO”.

Se abrirá una ventana donde podrás disfrutar de todos los programas de Panamericana online y en directo.

De esta forma podrás ver la señal completa de Panamericana en cualquier dispositivo, sin importar en qué parte del país te encuentres.