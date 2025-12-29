Keiko Fujimori: JEE declara inscrita la fórmula presidencial de Fuerza Popular

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró oficialmente inscrita la fórmula presidencial del partido Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, tras superar el periodo legal para la presentación de tachas.

Según el documento, la fórmula presidencial del Fujimorismo se encuentra inscrito tras haber superado los tres días de plazo en los que se puede presentar tachas en contra de alguna lista que presente alguna irregularidad.

Cabe precisar que el periodo de tachas inicia tras la admisión de fórmulas presidenciales y listas de candidatos, y permite a cualquier ciudadano presentar una tacha fundamentada en supuestas infracciones a los requisitos establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones o la Ley de Organizaciones Políticas.

36 FÓRMULAS PRESIDENCIALES INSCRITAS

Por otra parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que, hasta el momento, son 36 las fórmulas presidenciales que han sido registradas y más de 1700 listas de candidatos a la Cámara de Diputados, al Senado y al Parlamento Andino.