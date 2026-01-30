Milagros Leiva llegó a Combutters: ¿De qué habló con Phillip Butters?

Este domingo 1 de febrero desde las 10:00 p.m., inmediatamente después de Panorama, llega a Panamericana Televisión “Sin Rodeos”, programa conducido por Milagros Leiva. Previo a su estreno, la destacada periodista visitó Combutters y conversó con Phillip Butters sobre todos los temas relacionados con la política peruana.

Durante la charla, tanto Butters como Leiva opinaron sobre el tema de Alianza Lima en un primer momento y aseguraron que las investigaciones deben continuar para conocer quiénes son los responsables de la denuncia de agresión sexual.

SOBRE LAS ELECCIONES DEL 2026

Al ser consultada sobre las elecciones generales del 2026, Milagros Leiva mencionó que los ciudadanos escogen a las mismas autoridades en los comicios electorales debido a que la falta de información e investigación hace que sufraguen por los políticos tradicionales.

Finalmente, la periodista destacó su llegada a Panamericana Televisión con su programa “Sin Rodeos”. “Es un gran canal. Es la ‘Esquina de la televisión’. Es un canal histórico. Estoy contenta por estar en Panamericana Televisión”, mencionó, invitando a su público a no perderse su primer programa este domingo a las 10:00 p.m.