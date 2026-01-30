Locales

Elecciones 2026: ingresa a este link para conocer si fuiste elegido miembro de mesa

Tras el sorteo realizado en la víspera, la ONPE habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados miembros de mesa, titulares y suplentes.




La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó, en la víspera, el sorteo nacional de  miembros de mesa para las Elecciones 2026. Más de 800 mil ciudadanos fueron designados.

Luego del sorteo, la entidad publicó en su portal web la relación oficial de las personas, titulares y suplentes, que fueron designados para colaborar en los próximos comicios.

Solo necesitarás ingresar el número de tu Documento Nacional de Identidad (DNI) AQUÍ para conocer si fuiste designado miembro de mesa (titular o suplente).

La ONPE precisó que habrá un pago para los ciudadanos que cumplan con su rol de miembro de mesa. Recibirán 165 soles, siempre y cuando estén presente a lo largo de la instalación, el sufragio y el escrutinio.


