Daniel Salaverry sobre acusación constitucional: "No he cometido ningún delito"

El excongresista y actual asesor presidencial, Daniel Salaverry, se pronunció luego que el Congreso de la República aprobara una acusación constitucional en su contra por los presuntos delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica.

En declaraciones para Canal N, el también excandidato a la presidencia por Somos Perú, confesó haber tomado dicha noticia con mucha serenidad, pues asegura no haber cometido ninguno de los delitos por los cuales se le acusa.

"Estoy con la tranquilidad de quien sabe que no ha cometido ningún delito. Hace unos meses reiteré a la presidenta del Congreso mi renuncia a esta prerrogativa del antejuicio, yo no necesito inmunidad, yo no necesito que el Congreso me blinde", indicó.

En ese sentido, reveló sentirse completamente seguro de que el Ministerio Público determinará su inocencia cuando inicien las investigaciones en su contra. "Estoy seguro que cuando se lleven a cabo las investigaciones, se llegará a determinar quiénes me falsificaron la firma y presentaron esos informes de la semana de representación", añadió.

Denuncia contra congresista Martínez

Por otra parte, el expresidente del Congreso de la República sostuvo que denunciará al parlamentario de Acción Popular, Edwin Martínez, si no se disculpa en las próximas 48 horas por haberlo tildado de corrupto. "Yo no voy a permitir que manchen mi honor, por respeto a mi apellido, a mi familia y a mis hijos. Le doy 48 horas para que se rectifique o de lo contrario lo voy a querellar por difamación", puntualizó.