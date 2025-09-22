Tomás Gálvez tendría en sus planes retirar a Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato

Tras la suspensión de Delia Espinoza por seis meses y las negativas de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos de asumir la titularidad del Ministerio Público, Tomás Gálvez fue designado fiscal de la Nación interino. El fiscal supremo había mostrado previamente interés por liderar la institución y su rechazo hacia los fiscales del Equipo Especial Lava Jato: Rafael Vela y José Domingo Pérez.

En declaraciones recientes, Gálvez aseguró que de ocupar el cargo removería de inmediato a ambos fiscales. “Si yo fuera el fiscal de la Nación, ni un minuto están esos señores ahí, porque no van a seguir encubriendo, no van a seguir flagrantemente encubriendo. Yo los saco en el acto”, declaró.

El ahora titular del Ministerio Público fundamentó su crítica señalando que los fiscales habrían favorecido a la constructora Odebrecht durante las investigaciones del caso Lava Jato. Según Gálvez, no se habría incautado entre 30 y 50 mil millones de soles que podrían haberse recuperado, y los fiscales habrían actuado como los “mejores abogados” de la empresa para trasladar dinero fuera del país.

Agregó que el acuerdo de colaboración suscrito con la empresa brasileña carecía de garantías suficientes para evitar demandas de arbitraje, y que los fiscales actuaron exclusivamente a favor de Odebrecht, lo que constituye, a su juicio, una conducta intencional y no un error administrativo.

DENUNCIA CONTRA VELA Y PÉREZ

Gálvez recordó que presentó una denuncia en 2020 contra los fiscales Vela y Pérez por presuntos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento, en el marco de la devolución de 524 millones de soles a Odebrecht, producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

