Oficializan designación de Tomás Gálvez Villegas como fiscal de la Nación interino

Esta mañana, apareció en el boletín Normas Legales del diario El Peruano, la Resolución 2958-2025-MP-FN, que oficializa la designación de Tomás Gálvez Villegas como fiscal de la Nación interino, cargo que ejercerá durante seis meses.

El documento precisa que esta medida responde al Acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos del 22 de setiembre de 2025, y a la Resolución de la Junta Nacional de Justicia, que determinó la suspensión de Delia Espinoza Valenzuela.

RENUNCIA VOLUNTARIA

Según la norma, Gálvez Villegas, asumirá la jefatura del Ministerio Público conforme a lo establecido en los reglamentos, que indica que el fiscal supremo más antiguo ocupe el cargo de manera interina ante la ausencia del titular.

La designación de Tomás Gálvez se realizó en una breve ceremonia realizada en la víspera tras el término del encargo provisional al fiscal Pablo Sánchez y la renuncia voluntaria de la Fiscal Zoraida Ávalos Rivera a la jefatura institucional