Fiscal Rafael Vela advierte posible riesgo de fuga tras excarcelación de Martín Vizcarra

El coordinador del Equipo Especial Lava Jato manifestó su preocupación por la excarcelación del expresidente dispuesta por la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior.

El fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, manifestó su preocupación por la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, dispuesta por la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior. Según advirtió, la medida judicial podría abrir la posibilidad de que el exmandatario eluda la justicia, tal como ocurrió en casos anteriores de alto perfil.

En declaraciones a RPP, Vela recordó que el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Vizcarra ante “la alta probabilidad” de fuga. “Nuestra preocupación siempre subsiste, que es la probabilidad de que pueda eludir la acción de la justicia, el señor Vizcarra, en un juzgamiento”, señaló.

El fiscal expresó su discrepancia con la resolución que sustentó la libertad del exmandatario en su supuesto arraigo familiar y laboral, aunque subrayó que respeta la decisión judicial. “No tenemos ningún atisbo de duda de la honorabilidad de los señores jueces, pero sí una discrepancia con la valoración”, sostuvo.

CASO NADINE HEREDIA Y JORGE CUBA

Vela advirtió que la situación podría derivar en escenarios similares a los de Nadine Heredia y Jorge Cuba. La exprimera dama, condenada a 15 años de prisión por lavado de activos, obtuvo asilo diplomático en Brasil en abril de 2025, mientras que Cuba, exviceministro de Comunicaciones, huyó a Ecuador días antes de recibir su condena a 21 años y 8 meses de prisión por el caso Metro de Lima.