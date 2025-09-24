Tomas Gálvez garantiza continuidad de Domingo Pérez: "Sería irrazonable impedir que siga con sus funciones"

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, aseguró que el fiscal José Domingo Pérez permanecerá en su cargo mientras se desarrolle el juicio oral contra Susana Villarán, al considerar que sería "irrazonable" una remoción en este momento.

Durante una entrevista con Exitosa Noticias, Gálvez sostuvo que sería "impertinente" tomar una decisión que pueda "impedir u obstruir" que Pérez continúe con sus funciones en el proceso que acaba de iniciar.

El fiscal interino precisó que, de no existir este juicio en curso, la evaluación sería distinta, pero en las actuales circunstancias la función fiscal de Pérez "queda garantizada". Añadió que, si bien en el pasado expresó su opinión sobre la salida de Pérez, "toda palabra se interpreta y se entiende en su contexto".

Evaluación de permanencia de Rafael Vela

Respecto al fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Gálvez indicó que su caso será evaluado más adelante, argumentando que "recién tengo un día en el despacho y es una institución grande, con muchos problemas". Reiteró que su posición sobre Vela ya es conocida, pero que cualquier decisión futura será "fundamentada".

Pedirá reunión con Santiváñez y Jerí

Gálvez remarcó la necesidad de atender el déficit presupuestal que enfrenta el Ministerio Público, señalando que cada año aumentan las necesidades de la institución mientras se reduce el presupuesto. Anunció que pedirá reuniones con el ministro de Justicia, José Santiváñez, y el presidente del Congreso, José Jerí, para tratar esta situación e hizo un llamado a la "cordura, reflexión y comprensión" de las autoridades encargadas del presupuesto.