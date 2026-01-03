Explosiones en Caracas EN VIVO: bombardeos, vuelos suspendidos y alerta máxima en Venezuela

MINUTO A MINUTO

02:56 a.m. | Petro denuncia un ataque “con misiles” contra Venezuela

El presidente de Gustavo Petro denunció este sábado un ataque “con misiles” contra Caracas, luego de que se reportaran fuertes explosiones en la capital venezolana, calificadas por el régimen de Nicolás Maduro como una “agresión” de Estados Unidos.

02:43 a.m.| EE. UU. cierra el espacio aéreo venezolano

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió un NOTAM que prohíbe todos los vuelos sobre Venezuela a partir de las 6:00 a. m. del 3 de enero de 2026, cerrando completamente el espacio aéreo del país. La medida eleva al máximo la alerta internacional ante los acontecimientos en curso.

02:13 a.m. | Confirman ataque a la Base Aérea La Carlota

La Base Aérea La Carlota, también conocida como Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, habría sido objetivo de un bombardeo durante la madrugada. El hecho coincide con reportes de sobrevuelo de aviones militares y múltiples explosiones en la capital venezolana.

02:05 a.m.| Reportan fuertes explosiones en Caracas

Usuarios en redes sociales informaron detonaciones atribuidas a bombardeos militares en Caracas. Ciudadanos reportaron presuntos ataques aéreos contra instalaciones militares estratégicas, entre ellas La Carlota y Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país.

02:00 a.m.| El régimen de Maduro condena acciones militares

La dictadura de Nicolás Maduro denunció una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos contra localidades civiles y militares de los estados Miranda, Aragua, La Guaira y la ciudad de Caracas.

El régimen anunció el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación, elevando el nivel de respuesta militar.

01:50 a.m.| Aviones a baja altura y alarma ciudadana

Vecinos de distintos sectores de Caracas reportaron aeronaves volando a baja altura, alarmas activadas y apagones intermitentes, generando pánico en plena madrugada. Videos difundidos muestran destellos y ruidos de explosiones sin confirmación independiente.

01:40 a.m. | Escalada tras advertencias de Washington

Las detonaciones ocurren tras recientes advertencias del gobierno de Estados Unidos y el despliegue de una flota militar en el Caribe. Washington ha acusado reiteradamente al régimen de Maduro de encabezar una red de narcotráfico, acusaciones que Caracas rechaza.

NOTA ORIGINAL

Una serie de detonaciones y explosiones sacudió la madrugada de este sábado a Venezuela, particularmente en Caracas, en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos. Los hechos ocurrieron sin confirmación oficial inmediata, mientras en redes sociales circularon videos y testimonios que describen fuertes estruendos y aviones sobrevolando la ciudad.

Reportes ciudadanos y focos militares

Usuarios difundieron imágenes de explosiones en distintos puntos de la capital y afirmaron haber escuchado detonaciones en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, ubicado al oeste de la ciudad, así como en la Base Aérea La Carlota. “Fuerte Tiuna está explotando”, se escucha decir en algunos videos grabados desde ventanas de edificios cercanos, lo que elevó la alarma entre los residentes.

Los reportes se producen en momentos en que Caracas ha denunciado “amenazas” del Gobierno estadounidense, vinculadas al despliegue militar en el Caribe y advertencias de posibles ataques terrestres. Hasta el momento, no hay un parte oficial que precise el origen o alcance de las explosiones registradas.

Advertencias de Washington y versiones sobre ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido en noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano, en el marco de su campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar una presunta red de narcotráfico. El viernes, Trump anunció un ataque contra una “gran instalación”, sin precisar si ocurrió dentro de Venezuela; días después señaló que se trató de un muelle, aunque sin detallar la ubicación.

De acuerdo con una publicación del The New York Times, la Agencia Central de Inteligencia habría ejecutado la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, versión que añade presión al escenario regional.

Consultado sobre un presunto ataque terrestre, Maduro sostuvo que el sistema defensivo del país “ha garantizado y garantizará la integridad territorial”, sin confirmar ni desmentir un bombardeo, mientras la incertidumbre persiste tras la madrugada de explosiones en Caracas.