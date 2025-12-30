Trump confirma ataque de EEUU a instalación en Venezuela: “Hubo una gran explosión”

Una declaración del presidente estadounidense volvió a encender las alertas geopolíticas en la región y abrió interrogantes sobre el alcance real de las operaciones antinarcóticos de Washington en Sudamérica.

"HUBO UNA GRAN EXPLOSIÓN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país ejecutó un ataque contra una zona portuaria en Venezuela que sería utilizada para cargar embarcaciones con drogas. “Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, afirmó durante una reunión en Florida con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Según Trump, la ofensiva destruyó el punto clave de “implementación” del narcotráfico en ese sector.

El mandatario no precisó qué agencia estadounidense estuvo a cargo de la operación ni detalló el objetivo táctico específico. Sin embargo, recordó que en ocasiones previas autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a ejecutar operaciones encubiertas en territorio venezolano. Ni la Casa Blanca ni el Pentágono ofrecieron comentarios, y la CIA también evitó pronunciarse.

SILENCIO OFICIAL

Días antes, en una entrevista radial con John Catsimatidis en WABC, Trump ya había mencionado un ataque contra una “gran instalación” en Sudamérica, sin revelar ubicación ni modalidad. En ese mismo diálogo, sostuvo que Estados Unidos ha atacado barcos sospechosos de transportar drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, operaciones que —según cifras proporcionadas por él— habrían causado al menos 105 muertes en 29 acciones desde septiembre.

Hasta el momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha emitido respuesta oficial, ni existen reportes independientes que confirmen el ataque terrestre descrito. Habitualmente, el secretario de Defensa Pete Hegseth o cuentas oficiales del ejército estadounidense informan sobre operaciones navales, pero no se ha publicado ningún aviso sobre un ataque en tierra.

PRESIÓN POLÍTICA

En los últimos meses, Trump había anticipado que Estados Unidos podría pasar de atacar embarcaciones a realizar operaciones terrestres en Venezuela u otros países sudamericanos, un giro que —según dijo— ocurriría “pronto”. Paralelamente, Washington desplegó buques de guerra, incrementó su presencia militar en la región e incautó dos petroleros, mientras persigue un tercero, bajo el argumento de encontrarse en “conflicto armado” con los cárteles de drogas.

Desde Caracas, Maduro sostiene que el verdadero objetivo de estas acciones es forzarlo a dejar el poder. En esa línea, declaraciones atribuidas a Susie Wiles y publicadas por Vanity Fair señalan que Trump “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”, una afirmación que añade tensión a un escenario regional ya marcado por la incertidumbre.