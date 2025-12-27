Maduro acusa a Estados Unidos de construir una “realidad virtual” para robar recursos a Venezuela

El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este viernes 26 de diciembre que "sectores del poder de Estados Unidos" estarían fabricando una "realidad virtual" para justificar el despojo de los recursos naturales de su país.

Durante un acto de entrega de obras comunitarias transmitido por el canal estatal VTV, Maduro rechazó cualquier intento de imponer desde el exterior "un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales".

Contexto de tensiones bilaterales

Las declaraciones se producen luego de que el presidente estadounidense Donald Trump señalara el 17 de diciembre que Venezuela habría retirado derechos petroleros a empresas de su país, manifestando su intención de recuperarlos. Maduro reiteró que su gobierno es blanco de una "guerra psicológica" destinada a alterar la estabilidad interna, intensificada desde el despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado en agosto.

Llamado al diálogo y contactos previos

Maduro insistió en la vía del diálogo, señalando que su gobierno estaría dispuesto a tender la mano si existiera una disposición basada en el respeto mutuo. Además recordó que a finales de septiembre envió una carta a Trump proponiendo abrir un canal de negociación.

El pasado 3 de diciembre sostuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense que calificó como "cordial" y desarrollada en un "tono de respeto". El gobierno venezolano ha rechazado sistemáticamente las afirmaciones sobre la cancelación de derechos petroleros a empresas estadounidenses, reiterando que los recursos naturales son propiedad soberana del país.