Trump no descarta una guerra con Venezuela tras incautaciones y bloqueo de petroleros

La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa uno de sus momentos más delicados, luego de que el presidente Donald Trump endureciera su discurso y sus acciones contra el gobierno chavista.

PRESIÓN MILITAR Y ADVERTENCIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no descarta una guerra con Venezuela, en medio de una escalada de tensiones por operaciones antidrogas y sanciones petroleras. “No lo descarto, no”, respondió el mandatario en una entrevista telefónica con NBC News, difundida este viernes, al ser consultado sobre un eventual conflicto armado con el país sudamericano.

Las declaraciones se producen luego de que Trump ordenara bloquear la entrada y salida de petroleros sancionados por EEUU, apenas una semana después de la incautación de un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas. Washington acusa al gobierno de Nicolás Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, una versión que Caracas rechaza de forma tajante.

En la entrevista, Trump adelantó que habrá más incautaciones de embarcaciones y advirtió que cualquier buque que continúe navegando será llevado a puertos estadounidenses. “Depende. Si son tan insensatos como para seguir navegando, serán llevados a uno de nuestros puertos”, afirmó, reforzando la estrategia de presión marítima en el Caribe y el Pacífico.

El mandatario evitó confirmar si su objetivo final es derrocar a Nicolás Maduro, aunque aseguró que el líder chavista “sabe exactamente” lo que busca Washington. Trump también reiteró que “pronto” podrían iniciarse ataques contra presuntos objetivos del narcotráfico dentro del territorio venezolano, una afirmación que incrementa la incertidumbre regional.

LÍMITES LEGALES DE EEUU

El hecho de que Trump no descarte una guerra representa un giro en su discurso, luego de haber hecho campaña contra la participación de Estados Unidos en conflictos extranjeros. Incluso, parte de su base política lo ha criticado por priorizar la política exterior frente a problemas internos como el aumento del costo de vida.

Desde el Congreso, el Partido Demócrata recordó que cualquier declaración formal de guerra o acción militar de gran escala requiere autorización legislativa, y cuestionó las operaciones contra embarcaciones venezolanas sin un aval explícito del Legislativo, en un escenario que mantiene en vilo a la región.