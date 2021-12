Alemania limita reuniones familiares y fiestas ante la Nochevieja

La Nochevieja se acerca con cierto temor a propiciar la propagación de la variante ómicron, para esto Alemania se encuentra aplicando desde este martes nuevas restricciones a las reuniones privadas como también a los grandes eventos, mientras que continúan ocurriendo las protestas contra las limitaciones.

Asimismo, las medidas realizadas en consenso entre el gobierno del canciller Olaf Scholz y los poderes regionales, llegan a extenderse a toda Alemania. Esto es después de que algunos estados federados comenzarán a aplicarlas en los días precedentes.

Dentro de las medidas, se especifica en términos generales que las reuniones de más de 10 personas están prohibidas en el caso de los vacunados; no obstante, los menores de 14 años no entran en esta regla. Mientras que, para las personas no vacunadas las reuniones tendrán un límite de dos personas.

A su vez, algunos clubes están autorizados a abrir bajo estrictas medidas de higiene, por ejemplo, en Berlín. Sin embargo, está prohibido bailar en discotecas o salones de baile, que no cuenten con las medidas de higiene exigidas por el gobierno alemán.

También, la venta de fuegos artificiales queda estrictamente prohibida, a pesar de que Alemania es un país en el que normalmente, ante la llegada del Año Nuevo, siempre está acompañada de espectáculos de pirotecnia y también batallas campales “espontaneas” en las calles.

Cabe precisar que, se han marcado 53 zonas de "exclusión" o grupos de encuentro habituales, en Berlín. Esto es para evitar que se generen concentraciones o aglomeraciones.

TOQUE DE QUEDA NOCTURNO

En algunos estados federados, se ha impuesto un toque de queda nocturno que va desde las 10:30 pm hasta las 05:00 am, como es el caso de Baden Württemberg. Sin embargo, en la Nochevieja estará permitido circular hasta las 01:00.

Asimismo, estas regulaciones están vigentes desde hace varias semanas, restringiendo el acceso a tiendas no esenciales, cines, teatros, piscinas públicas y otras áreas cerradas para personas vacunadas o curadas.

La entrada en vigor de estas restricciones fue interrumpida por protestas en todo el país contra estas medidas. El número de estos desfiles oscila entre unos cientos o miles de personas, que se convocan como "paseos" y suelen dar lugar a disputas con la policía, porque ni siquiera piden autorización para realizarlas.