Martha Moyano: "Vamos a corroborar si Aníbal Torres tuvo reunión casual con Pacheco"

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, se pronunció sobre la presentación del primer ministro, Aníbal Torres, este miércoles 4 de mayo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, para dar explicación por las acusaciones de la empresaria Karelim López en su contra.

En declaraciones para la prensa, la parlamentaria aseguró que desde la Comisión de Fiscalización buscarán corroborar la versión de Torres Vásquez, quien confesó haberse reunido con el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, pero descartó querer sacarlo del país.

"El señor Aníbal Torres insiste en que tuvo una reunión personal con el señor Pacheco, con un carro que no es de él, que no es oficial y que era un carro particular. Todo eso lo vamos a tener que corroborar", dijo desde los exteriores del Congreso.

Presentación de Torres

El titular de la PCM se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, para responder ante las declaraciones de Karelim López, quien acusó al premier de querer sacar a Bruno Pacheco del país para evitar que hablara ante la justicia. Torres Vásquez negó tales intenciones pero sí confirmó que tuvo una reunión con el exsecretario.

“Me reuní con Bruno Pacheco en una calle de San Borja, en ese momento él entra al carro y le digo que ‘qué pasó con los 20 mil dólares’, me dice que ese dinero lo ha sacado del banco y que tiene el recibo bancario”, dijo.

“Me dice que el dinero se lo dio a su abogado, dice que el dinero estaba en su armario del baño. Me dijo que no tenía trabajo y yo le die que no podía trabajar en el Estado luego de lo que había sucedido [...] El presidente no supo de la reunión. Yo no tenía ningún poder para sacarlo del país como dice Karelim López”, sostuvo.