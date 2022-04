Lady Camones sobre castración química: "No es la solución a la problemática"

La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, se pronunció respecto al proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo, el cual busca aplicar la castración química para todos aquellos que abusaron sexualmente de niños y mujeres.

En declaraciones para Canal N, la también parlamentaria de Alianza Para el Progreso, indicó que desde su partido aún no han tomado una postura definitiva respecto a la propuesta del Gobierno, sin embargo, a título personal, considera que dicha ley no contribuirá a combatir la problemática.

"No hemos conversado con la bancada al respecto, sin embargo, yo tengo una opinión particular, y es que el solo hecho de adicionar una pena de castración química, para mí, no es la solución a toda esta problemática", manifestó.

Otras alternativas

Asimismo, la parlamentaria sostuvo que para combatir el alto índice de violaciones contra menores en nuestro país, es necesario implementar medidas de prevención ante este flagelo. Además, indicó que el Congreso podría plantear otras medidas para que junto con el Ejecutivo, puedan aprobar una ley que sea eficaz contra dicha problemática.

"Tenemos que tener un trabajo preventivo, el trabajo sobre la salud mental, porque evidentemente hay un desorden psicológico en las personas que se atreven a maltratar a nuestros niños. En ese sentido esperamos nosotros (el Congreso), mejorar este proyecto de ley, plantear otras alternativas para que en conjunto podamos sacar una ley que sea efectiva", manifestó.