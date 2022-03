Carlos Anderson: “para ser ministro del MTC tienes que ser chotano y amigo del presidente”

El congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, se pronunció sobre la nueva designación en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, quien es nativo de Cajamarca, al igual que Pedro Castillo, además de haber sido la mano derecha del exministro Juan Silva.

En entrevista con Mávila Huertas, el parlamentario lamentó que el jefe de Estado no se haya tomado no se haya puesto serio al momento de designar al nuevo titular de dicha cartera, asegurando que solo hay 2 requisitos que se deben cumplir.

“¿Qué requisitos se necesitan para ser Ministro de Transportes y Comunicaciones?, ser chotano y ser amigo del presidente, no implica nada más. No importa que la experiencia sea en materia municipal, como abogado o como analista, no sé”, indicó.

Sobre Hernán Condori

Asimismo, Anderson cuestionó las acusaciones del titular del Minsa, Hernán Condori, al señalar una presunta mafia dentro de su institución sin mostrar ninguna evidencia y sin hacer algo al respecto, además, ve poco probable que pueda salir bien librado de la moción de censura en su contra.

“Sinceramente me sorprendería muchísimo que pueda sobrevivir a una censura una persona que durante estos días ha demostrado una tremenda frivolidad en el manejo del poder. Estos días se ha dedicado a lanzar acusaciones de todo tipo sin actuar en consecuencia”, manifestó.