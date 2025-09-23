¡increíble! Joven con flores amarillas en la mano participó en marcha de la Generación Z

El último sábado y domingo, se realizaron dos manifestaciones de la denominada Generación Z, con el propósito de alzar su voz de protesta contra el Gobierno de Dina Boluarte, Congreso y diversos temas que dañan a los peruanos.

Durante la marcha del domingo 21 de setiembre, en medio de la llegada de la primavera, un hecho llamó la atención de los cibernautas después de que el fotoperiodista Aldair Mejía compartiera en las plataformas digitales.

¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA PROTESTA?

En la imagen difundida por el comunicador se observa a una chica con las tradicionales flores amarillas y con el propósito de también alzar su voz de protesta por los problemas que se viven en el país, decidió repeler los ataques de las bombas lacrimógenas, sin soltar su ramo.

La actitud que tuvo la joven en la manifestación de la Generación Z tuvo una serie de comentarios positivos en las redes sociales de Aldair Mejía, quien continuamente se hace presente en protestas sociales y políticas, donde busca capturar momentos idóneos.