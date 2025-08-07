Flores amarillas el 21 de septiembre: qué significan y por qué cada vez más personas las regalan

El 21 de septiembre, además de marcar el inicio de la primavera en muchos países de Sudamérica, ha sido adoptado en los últimos años como el "día de las flores amarillas", una tendencia que inunda redes sociales y calles con este color vibrante. Este gesto, cargado de simbolismo, ha calado hondo en generaciones jóvenes y parejas que lo usan para expresar amor, esperanza y nuevos comienzos.

¿De dónde nace esta tradición viral?

Aunque muchos creen que se trata de una costumbre antigua, la tendencia de regalar flores amarillas el 21 de septiembre tiene un origen más reciente, vinculado a la telenovela argentina Floricienta, emitida en 2004. En uno de sus episodios más recordados, la protagonista sueña con que su amor le regale flores amarillas para demostrarle que su deseo se cumple. Desde entonces, esta escena se volvió icónica y marcó una generación, expandiéndose por Latinoamérica como símbolo de amor verdadero.

El poder simbólico de las flores amarillas

Más allá de la ficción, las flores amarillas tienen un significado profundo: representan alegría, amistad, prosperidad y nuevos comienzos. Al coincidir con el inicio de la primavera —una estación asociada con el renacer de la naturaleza— regalar flores amarillas se ha convertido en una forma de celebrar la vida, el amor y la esperanza. En Perú, esta tradición ha cobrado fuerza en redes como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios comparten sus ramos acompañados de mensajes emotivos.

Un fenómeno que conecta emociones y estaciones

Cada 21 de septiembre, florerías, mercados y emprendimientos locales reportan un incremento significativo en la venta de girasoles, rosas amarillas y margaritas, impulsado por esta nueva forma de expresión sentimental. Esta fecha se ha convertido no solo en una oportunidad comercial, sino también en un momento para reconectar con los sentimientos, celebrar la primavera y demostrar cariño de una manera simbólica y colorida. Así, las flores amarillas se han transformado en el emblema de un amor que florece con cada estación.