Marcha de la Generación Z: policías y manifestantes heridos en segundo día de protestas

Este fin de semana, el colectivo juvenil Generación Z convocó dos marchas en el Centro Histórico de Lima. Distintos hechos de violencia se registraron en estas movilizaciones, aunque se ha descartado fallecidos.

Durante el primer día, manifestantes atacaron con piedras y palos, lo que provocó que el contingente policial los reprimiera utilizando perdigones de goma y gases lacrimógenos. Según un comunicado de la PNP, se reportaron 12 agentes heridos y 5 civiles lesionados.

En la jornada del domingo, una bandera de fondo negro con una calavera y un sombrero perteneciente al anime "One Piece" fue el símbolo que lideró la movilización en contra del gobierno.

Rompen cordón policial

El punto de reunión fue la Plaza San Martín, desde donde los manifestantes avanzaron hacia el Parque Universitario. Pese a los piquetes policiales ubicados en los cruces principales, los protestantes rompieron el cordón policial con la intención de llegar al Congreso.

Agresiones a efectivos y manifestantes detenidos

La PNP indicó que realizó maniobras de control durante la movilización para garantizar la libertad de expresión y el orden público. Sin embargo, también se registraron agresiones hacia los efectivos policiales e intervenciones, como la de un hombre que fue trasladado en un patrullero a la comisaría de Mirones Alto.