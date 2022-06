Néstor Villanueva firmó divorcio a Flor Polo

Hace unos días, Flor Polo, hija de Susy Díaz, reveló que su pareja, Néstor Villanueva, le habría condicionado la firma del divorcio a cambio de que retire las denuncias que puso por maltrato físico y psicológico. Sin embargo, el cumbiambero decidió firmar de manera pública el documento para terminar con las especulaciones.

Villanueva firmó el divorcio en medio de un programa de televisión y su abogada explicó que dicho documento será presentado a la notaría y luego se inscribirá en registros públicos. Además, el cantante negó que haya agredido a Flor Polo Díaz o a sus hijos.

“Ella asume que le hago daño psicológico porque he salido en televisión a mencionar a ella o a mis hijos y en ningún momento los he mencionado. Le dije: ‘No sé por qué me has denunciado, te voy a firmar el divorcio, pero solucionarme la denuncia que en ningún momento te he hecho. Yo igual te iba a firmar’”, dijo para un medio de televisión.

VILLANUEVA ARREMETE CONTRA POLO DÍAZ

Tras hacer pública la firma del divorcio con Florcita Polo, dijo que la denunciará por violencia psicológica en agravio de su hijo mayor. “Que salgan a decir que le he querido quemar la mano a mi hijo es totalmente falso, yo no sé de dónde sacan tanto invento”, manifestó y también aseguró que nunca arrastró a Polo con su auto.



Con información de diario Correo.