Flor Polo revela la condición de Néstor Villanueva para firmar el divorcio: "Retira las denuncias"

Florcita Polo brindó una nueva entrevista para detallar los episodios violentos que vivió al lado su aún esposo Néstor Villanueva.

"La semana pasada íbamos a firmar el divorcio, luego me dijo ¿Quieres ser libre? Me dijo retira las denuncias que me has puesto. No voy a retirar nada, le dije, porque tengo varios testigos que saben lo que he pasado y mi principal testigo es mi hijo", dijo entre lágrimas.

"Ese niño de 10 años está totalmente decepcionado de un padre. Me dice 'Mamá por qué el miente, si yo lo he visto todo", agregó.

A raíz de su separación con Néstor Villanueva, Polo recordó que contrajo matrimonio hasta en tres ocasiones pero ninguno de sus divorcios fueron traumáticos. “Yo le tengo mucho miedo a ese señor, yo le tengo mucho miedo, ya tantas cosas que han pasado”, manifestó.

¿INDOLENCIA?

Por otro lado, Greis Keren, amiga del cumbiambero, evitó solidarizarse con la hija de Susy Díaz, ante la pregunta de D Mañana. "Solo hablamos temas de trabajo con él, no hablo de otra cosa. No tengo absolutamente nada que hablar de esas personas", dijo.