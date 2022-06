Flor Polo asegura que sufrió maltrato físico y psicológico durante su matrimonio con Nestor Villanueva

Flor Polo, brindó una entrevista exclusiva para brindar detalles desconocidos de su ex relación con su aún esposo Nestor Villanueva, luego que se difundiera, que este, estaría pidiendo 20 mil soles, para firmar el divorcio.

“Para que la relación termine entre los dos, pasaron muchas cosas, muchos problemas, no fue de un momento a otro, que yo me desperté y dije ‘quiero terminar’, el lo sabe, yo no tuve un buen matrimonio, yo no fui feliz” señaló la hija de Susy Diaz.

Asimismo aprovechó la entrevista para denunciar que habría sido víctima de maltrato físico y psicológico, en manos de su ex pareja Nestor Villanueva, en diversas ocasiones, por lo que habría visto imposible la posibilidad de continuar con su matrimonio.

“Fue pasando. Las cosas no cambiaban, yo trate de darle un pare a esto porque ya no podía más, pero a veces uno piensa y dice: ‘Por mis hijos aguanto, hasta que no importa que yo no sea feliz si mis hijos lo son, así pasa”, narró Flor, mientras contaba la terrible situación de violencia que habría vivido en su matrimonio.

SOBRE EL DIVORCIO

Del mismo modo, la mediática artista Flor Polo aprovechó las cámaras de Dilo Fuerte para pedirle a su aún esposo que firme el documento de divorcio, lo que le permitirá continuar con su vida en paz, según señaló.

“Le pido que me firme el divorcio, son 6 meses que estamos separados, es bastante tiempo ya, él está rehaciendo su viuda, le pido que me deje rehacer la mía (...) se llevó el documento para revisarlo y estoy a la espera de eso, pero tampoco voy a esperar tanto, porque hay causales”, contó Polo.