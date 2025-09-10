¿Quién es Charlie Kirk, el líder conservador cercano a Trump que sufrió un ataque en EE. UU.?

El fundador de Turning Point USA se ha convertido en uno de los rostros más influyentes del conservadurismo en Estados Unidos. Su cercanía al expresidente Donald Trump y su activismo en universidades lo han llevado a ocupar un lugar central en la política juvenil republicana.

Charlie Kirk, nacido el 14 de octubre de 1993 en Illinois, fue un activista político estadounidense que desde muy joven se inclinó por el pensamiento conservador. Con apenas 18 años fundó Turning Point USA, organización dedicada a promover valores republicanos en escuelas y universidades, con la que buscó contrarrestar lo que considera el dominio progresista en el ámbito académico.

De activista juvenil a líder nacional

Kirk logró posicionar su movimiento como una de las plataformas más influyentes del conservadurismo juvenil. Bajo su dirección, Turning Point USA se expandió por cientos de campus universitarios, promoviendo temas como la defensa del libre mercado, la reducción de impuestos, el nacionalismo cultural y la oposición al aborto. Esta labor lo convirtió en un referente para las nuevas generaciones republicanas.

Además de su rol como activista, Kirk fue autor de libros como Campus Battlefield y conduce el programa digital The Charlie Kirk Show, un podcast de enorme alcance entre los seguidores conservadores. Su estilo directo y confrontacional lo ha hecho habitual en medios como Fox News, donde comenta temas de política y sociedad.

Cercanía con Donald Trump

Su vínculo con el expresidente Donald Trump ha sido clave en su ascenso mediático. Kirk fue un firme defensor de las políticas trumpistas, desde la postura dura contra la inmigración hasta el rechazo a lo que denomina “cultura progresista” en las universidades. Durante la campaña presidencial de 2020, respaldó la candidatura de Trump y llegó a difundir su narrativa de supuesto fraude electoral, lo que aumentó su notoriedad y también las críticas en su contra.

En los últimos años, se le ha visto en actos públicos junto a figuras de la derecha republicana y ha sido reconocido por Trump como una de las voces más influyentes entre los jóvenes conservadores.

Vida personal y controversias

Charlie Kirk mantiene un perfil reservado en cuanto a su vida privada, aunque se sabe que está casado con Erika Frantzve, ex reina de belleza y empresaria. Ambos comparten una visión conservadora de la política y la familia.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémicas. Kirk ha sido criticado por promover desinformación sobre las elecciones de 2020 y por cuestionar las medidas sanitarias durante la pandemia de COVID-19. Sus declaraciones suelen generar divisiones: para unos es un líder que defiende la libertad de expresión, mientras que para otros representa el rostro de la radicalización conservadora en Estados Unidos.

Un atentado que sacudió su figura

