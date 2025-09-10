Trump pide a la Unión Europea aranceles del 100 % contra China e India por comprar petróleo ruso

Donald Trump redobló su estrategia de presión contra Rusia. Según informó la cadena CNBC, el presidente de Estados Unidos solicitó a la Unión Europea imponer aranceles del 100% a China y a la India por continuar comprando petróleo ruso. La propuesta fue planteada durante una reunión entre altos funcionarios de Washington y Bruselas, en la que la Casa Blanca aseguró estar dispuesta a “igualar” los gravámenes europeos.

MÁS PRESIÓN A MOSCÚ

El petróleo se ha convertido en el eje de la economía de Rusia y, al mismo tiempo, en el punto de presión de Occidente para tratar de detener la invasión a Ucrania. Trump, que ya había elevado en agosto los aranceles a la India hasta un 50% como represalia por sus importaciones de crudo ruso, busca ahora un frente común con la Unión Europea para debilitar los ingresos energéticos de Moscú.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Trump expresó además su incomodidad por las compras de petróleo ruso realizadas por Hungría y Eslovaquia, países europeos que han mantenido su dependencia energética de Moscú.

ROL MEDIADOR EN DUDA

Aunque Trump ha intentado posicionarse como mediador en el conflicto, en las últimas semanas su papel se ha enfriado. Tras recibir a Vladímir Putin en Alaska el pasado 15 de agosto, el mandatario reconoció no estar “contento” con los pocos avances logrados en el proceso de negociación.

El pedido a la Unión Europea marca un giro más agresivo en su estrategia diplomática y comercial, al buscar aislar aún más a Rusia mediante sanciones indirectas a sus principales compradores. La presión sobre Bruselas, Pekín y Nueva Delhi añade un nuevo capítulo a la compleja partida geopolítica en torno a la guerra en Ucrania.