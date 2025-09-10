EE. UU.: Charlie Kirk, aliado de Trump, murió tras recibir un disparo en el cuello

ACTUALIZACIÓN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la muerte del activista conservador Charlie Kirk tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. "El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie", dijo Trump en Truth Social.

El activista conservador y figura del trumpismo en Estados Unidos, Charlie Kirk, de 31 años, fue herido de gravedad tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento universitario en Utah. El ataque, ocurrido este miércoles en la Universidad del Valle de Utah, se produjo frente a cientos de asistentes y ha generado conmoción en el ámbito político y social norteamericano.

Según las autoridades, un sospechoso abrió fuego desde un edificio ubicado a unos 200 metros del lugar del acto, alcanzando al cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA mientras respondía preguntas del público bajo una carpa blanca. El presunto atacante, que no pertenece a la comunidad estudiantil, fue detenido y permanece bajo custodia policial, aunque aún no se ha esclarecido el móvil del atentado.

Los videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que Kirk, con micrófono en mano, recibe el disparo y comienza a sangrar del lado izquierdo de su cuello. El evento, que llevaba los lemas “El regreso de Estados Unidos” y “Demuéstrame que estoy equivocado”, se convirtió en una escena de caos cuando los asistentes intentaban huir tras el atentado, mientras otros socorrían al activista.

TRUMP PIDE ORACIONES POR SU ALIADO CONSERVADOR

El presidente Donald Trump expresó su apoyo a Kirk a través de su red social Truth, pidiendo oraciones por quien considera uno de sus más cercanos colaboradores. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió el mandatario, quien también fue víctima de un atentado con disparos en julio de 2024 en Pensilvania.

