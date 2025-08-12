¿Quién es Daniel Quintero y por qué izó la bandera de Colombia en Santa Rosa de Loreto?

El exalcalde de Medellín y actual aspirante a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero, protagonizó un nuevo episodio diplomático tras izar la bandera colombiana en la localidad peruana de Santa Rosa de Loreto. El gesto, difundido en sus redes sociales, reavivó la polémica sobre la soberanía en la zona fronteriza.

¿QUIÉN ES DANIEL QUINTERO?

Ingeniero electrónico de profesión y empresario tecnológico, Quintero nació el 26 de julio de 1980 en Medellín. Su trayectoria política comenzó con el impulso de proyectos de innovación digital, lo que lo llevó a ser viceministro de Economía Digital durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Entre 2020 y 2023 fue alcalde de Medellín, donde promovió iniciativas como el “Valle del Software” y la “Matrícula Cero”, aunque su gestión estuvo marcada por denuncias de presuntas irregularidades.

El pasado 11 de agosto de 2025, Quintero llegó hasta la isla Chinería, en el distrito de Santa Rosa, región Loreto, Perú, y colocó la bandera de Colombia afirmando que “Santa Rosa es Colombia”.

En un video, el precandidato defendió su acción como un acto de “defensa del territorio” y un símbolo de patriotismo. “Colombia se defiende con el alma”, señaló, dejando claro que su intención era reforzar su discurso nacionalista en plena campaña electoral.