Ferry Amazonas navega hacia Santa Rosa en medio de expectativa por tensión fronteriza con Colombia

El ferry Amazonas 1 navega rumbo a Santa Rosa, en la isla Chinería, ubicada en la frontera con Colombia y Brasil, en un recorrido que inició a las 5 de la tarde del último lunes desde el puerto de Iquitos. La embarcación, que transporta a más de 200 personas en su primer nivel y cerca de 80 en el segundo, prevé llegar a su destino alrededor de las 9 de la mañana.

Durante el trayecto, el buque realizó tres paradas en Pebas, San Pablo y Caballo Cocha. El capitán informó que la travesía se desarrolla en plena temporada de vaciante del río Amazonas, lo que implica menor caudal y ciertas dificultades de navegación hasta noviembre.

COLOMBIANOS EVITARON PRONUNCIARSE SOBRE POLÉMICA

A bordo, los pasajeros destacan la comodidad y seguridad del viaje. El ferry cuenta con servicio de wifi, venta de snacks y desayunos, además de zonas de descanso. Entre los viajeros hay residentes peruanos y ciudadanos colombianos que se desplazan entre Leticia y Santa Rosa.

En el contexto de la reciente polémica por la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano, algunos pasajeros extranjeros evitaron pronunciarse sobre el tema y pidieron que las diferencias se resuelvan por la vía diplomática.