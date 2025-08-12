Precandidato presidencial de Colombia izó bandera en territorio peruano y reclama soberanía

Daniel Quintero, precandidato presidencial de Colombia y exalcalde de Medellín, izó la bandera de su país en el distrito peruano de Santa Rosa (provincia de Mariscal Ramón Castilla) y declaró la zona como "territorio colombiano".

A través de un video publicado en su cuenta de X, el político afirmó que defenderá el río Amazonas de supuestas pretensiones peruanas si llega a la presidencia. En las imágenes, Quintero cruza un río y clava la bandera colombiana.

Defensa del Amazonas y respuesta de Cancillería

"Orgulloso de mi patria, es mi bandera y la izo aquí para declararla como lo que es: territorio colombiano", posteó en su cuenta. Acompañó el acto con declaraciones sobre la defensa del río Amazonas.

"De ninguna manera dejaré perder el río a manos de Perú. Ya nos robaron demasiado con Panamá y el mar de San Andrés con Nicaragua", agregó. La Cancillería peruana respondió que estas acciones "distraen los esfuerzos de cooperación" binacional.

Declaraciones pasadas sobre territorio

Esta no es la primera vez que Quintero se refiere sobre Santa Rosa, el pasado 7 de agosto afirmó en redes que no descartaría "ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas". Acusó a Perú de intentar "quedarse con pedazos de Colombia" y aseguró: "Si soy presidente, no dejaré que nos quiten ni un centímetro".

El video concluye con un respaldo al presidente Gustavo Petro por "devolver la dignidad a Colombia en relaciones internacionales" y una advertencia: "No se dejó de Trump y menos se va a dejar de Perú".