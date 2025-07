Hulk Hogan: de héroe americano a villano legendario del NWO

Este jueves 24 de julio de 2025, el mundo del entretenimiento perdió a una de sus más grandes figuras: Terry Bollea, mejor conocido como Hulk Hogan. El luchador estadounidense murió a los 71 años, generando una ola de homenajes entre fanáticos, luchadores y medios.

Hogan no solo fue el rostro de la WWE en los años 80, también cambió las reglas del juego en los 90 al unirse al grupo NWO (New World Order) como uno de los villanos más recordados del deporte espectáculo.

Durante años, encarnó el estereotipo del “héroe americano”: musculoso, carismático, con frases como “Say your prayers and eat your vitamins” y una legión de fanáticos —los Hulkamaniacs— que lo seguían religiosamente.

Pero en 1996, durante el evento Bash at the Beach, sorprendió al mundo al volverse heel (villano) y traicionar a sus seguidores, aliándose con Scott Hall y Kevin Nash en WCW para crear la facción NWO.

La traición más impactante en la historia de la lucha libre

El giro de personaje de Hulk Hogan fue considerado en su momento una traición histórica, ya que rompía con años de imagen heroica.

Adoptó un nuevo look: barba teñida, camiseta negra y actitud desafiante. Así nació “Hollywood Hogan”, una nueva encarnación que lo volvió más popular que nunca.

El NWO dominó WCW por años y elevó la audiencia a niveles récord. Fue uno de los factores clave en la llamada “Guerra de los lunes por la noche” entre WCW y WWE.

De ídolo infantil a símbolo de rebeldía noventera

Mientras que en los 80 representaba los valores tradicionales, en los 90 Hogan se reinventó con un personaje irreverente, manipulador y dominante, que conectó con una generación distinta.

Su legado quedó sellado: pocos luchadores han logrado triunfar como héroe y como villano con el mismo impacto cultural. La muerte de Hulk Hogan marca el fin de una era, pero también reafirma su lugar en la historia del espectáculo. Fue el héroe de los 80, el villano de los 90 y el eterno ícono de la lucha libre mundial.