Las frases más icónicas de Hulk Hogan que marcaron una era

Este jueves 24 de julio de 2025, falleció Terry Eugene Bollea, mundialmente conocido como Hulk Hogan, a los 71 años. La noticia fue confirmada por medios internacionales y ha generado conmoción en la industria del entretenimiento.

Considerado uno de los personajes más influyentes en la historia de la lucha libre, Hogan no solo conquistó el ring, sino también los corazones de generaciones enteras con frases que hoy forman parte de la cultura pop.

Su estilo inconfundible —voz ronca, bandana amarilla y musculatura de superhéroe— estuvo acompañado de un repertorio de expresiones que inspiraron, motivaron y desafiaron. Hoy, su partida ha despertado una ola de homenajes que rescatan lo que representó no solo como luchador, sino como símbolo de una época.

Frases que hicieron historia en la lucha libre

“Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?”

Una de las más emblemáticas. Con ella, anunciaba su dominio y retaba a cualquier rival.

“Say your prayers and eat your vitamins, brother!”

Más que una frase: un mensaje a la juventud que marcó la década del 80.

“The power of Hulkamania and the training, the prayers and the vitamins will live forever!”

Una declaración que convertía su personaje en algo trascendental.

“Let me tell you something, brother!”

Clásica introducción a casi todos sus discursos, reconocida por fanáticos de todo el mundo.