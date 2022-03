¡Rompe su silencio! arquero de Uruguay: "sabía que estaba al límite"

Dio su versión. Tras la polémica ocurrida en el partido entre Perú y Uruguay, luego que el juez brasilero, Anderson Daronco, no validara un gol de Miguel Trauco, aparentemente legítimo, el portero del cuadro Celeste, Sergio Rochet, se pronunció al respecto.

En declaraciones para el canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el portero del Club Nacional de Football aseguró sentir nervios y hasta temor por la decisión que llegase a tomar el árbitro del compromiso, pues era una jugada muy complicada.

"No voy a mentir, un poco de nerviosismo corría, sabia que estaba al limite, de todas las que me toco fue la más complicada, que se quedó un poco con el viento, que venía llovida y sabía que si daba rebote venían ellos de frente , había quedado muy abajo del travesaño y sacarla por arriba era complicada", manifestó.

Feliz por la clasificación

Asimismo, pese a la forma en la que se dieron las cosas, el guardameta de 29 años expresó su felicidad al ser parte de la clasificación de su país a Qatar 2022.

"Lo soñé desde chiquito, desde que comencé a patear la pelota, esta noche fue soñada, no solo porque me tocó jugar, sino por la clasificación. No me lo imaginaba y se han dado las cosas muy rápidas en estos últimos años, este grupo hizo cosas muy buenas y se logró el objetivo"