Sustracción de menor en Miraflores: Padre da su versión de los hechos

Luego de confirmarse que la persona quien se llevó a la fuerza a un menor de 4 años en la avenida Petit Thouars en Miraflores era su padre biológico, el sujeto salió a dar su versión de cómo se dieron las cosas.

Mediante un video difundido en internet, el padre, un ciudadano norteamericano llamado Luis Alfredo Orosco Oliveros, aseguró que tiene la custodia absoluta del menor, quién también sería norteamericano de nacimiento. El padre alegó que junto a su hijo vinieron al Perú para que el niño pueda ver a su madre, pero ella no quiso entregárselo cuando tenían que volver a los Estados Unidos.

“Cuando ya me tocaba regresar a los Estados Unidos, le dije a la mamá que ya nos tenemos que ir, pero ella me engañó con el domicilio, me dio una dirección falsa y me vi en desesperación por mi hijo, ella me bloqueó de todas sus cuentas y me dijo que no me lo devolvería”, indicó.

Asimismo, detalló fue hasta una comisaría para realizar la denuncia correspondiente, sin embargo, al ver que el trámite podría tardar varios meses, los mismos policías le habrían aconsejado que tome acción por su propia cuenta.

“Hablé con otros policías y 2 abogados, ellos me dijeron que aquí las leyes son muy lentas, así que me recomendaron que actuara por mis propias manos, porque aquí nadie me ayudaría”, manifestó.

Menor ya estaría fuera del país

Finalmente, el padre aseguró que ya se encuentra en Norteamérica con el menor, pero regresará con toda la documentación legal a fin de defender su postura respecto a este incidente, además, alegó que su hijo no volvería a pisar suelo peruano nunca más.