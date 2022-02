Joe Biden confirmó nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que desde la Casa Blanca planean un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia, debido a la invasión militar a gran escala en territorio de Ucrania.

Durante su mensaje a la nación, el mandatario estadounidense afirmó que “Putin es el agresor, Putin escogió la guerra y ahora su país sufrirá las consecuencias. Putin será un paria en el escenario internacional”, sostuvo.

Entre las nuevas medidas a tomar, el presidente Biden mencionó el congelamiento de activos de los más ricos de Rusia, así como el congelamiento de negociaciones con las empresas de origen ruso. Entre las entidades financieras rusas que han sido sancionadas figura el VTB.

Asimismo, sin dar mayores detalles, anunció que implementarán estrategias para disminuir su capacidad del ejército ruso para crecer. “La agresión de Putin en Ucrania terminará costándole caro a Rusia, económica y estratégicamente”, dijo.

No intervendrán en la guerra

Por otra parte, Joe Biden confirmó que los Estados Unidos enviarán tropas, pero no a territorio ucraniano, sino en los alrededores para garantizar la seguridad de sus aliados en la OTAN. “Nuestras fuerzas no estarán involucradas en el conflicto, no irán a luchar a Ucrania; EE. UU. defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza posible”, manifestó.