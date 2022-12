Lady Camones: Es imposible que le demos la confianza a un Gabinete integrado por Heidy Juárez

La congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones, adelantó que su agrupación política no le dará la confianza al Gabinete Ministerial de la premier Betssy Chávez, debido a que la exintegrante de su bancada, Heidy Juárez, forma parte de la nueva cartera de ministros.

En declaraciones para la prensa, la también presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) argumentó que la nueva ministra de la Mujer "ha traicionado", a la bancada de César Acuña Peralta, por lo cual, no respaldarán al nuevo Gabinete.

"Nosotros no podríamos dar la confianza a un gabinete que está conformado por una ministra que ha tenido una conducta tan deshonesta y desleal con el partido. Nos ha traicionado, entonces es imposible que le demos la confianza a ese gabinete", dijo.

Como se recuerda, Heidy Juárez fue expulsada de APP al ser sindicada como la persona que filtró un audio entre César Acuña y Camones Soriano, donde el dueño de la UCV presionaba a su bancada para agilizar la aprobación de un proyecto que "iba a beneficiar su candidatura", al Gobierno Regional de La Libertad.

Sobre Betssy Chávez

Asimismo, la Apepista cuestionó la designación de Betssy Chávez Chino como nueva titular de la PCM: "No me parece correcta la designación de la ministra Chávez porque se le censuró por incapacidad, y ahora no podemos aceptar que esté como premier", sostuvo.