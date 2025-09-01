Juan José Santiváñez minimiza denuncia de Karla Ramírez: “está estresada”

El actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, respondió a la denuncia pública que realizó la jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, en la que señala que se estaría planificando acciones desde el Ministerio del Interior que amenazan su integridad y la de su familia.

Durante una entrevista en RPP, Santiváñez minimizó la denuncia de la periodista y aseguró que “está estresada”. Luego añadió: “nosotros rechazamos, desde todo punto de vista, las manifestaciones brindadas por Karla Ramírez”, además la señaló como la periodista que inicia las noticias criminales.

El periodista Carlos Villarreal destacó que la expresión de Santiváñez minimizaba la denuncia de la periodista de Panorama e incluso tendría una carga de ironía, sin embargo, el titular de Justicia rechazó esta afirmación y respondió: “es un comentario con respecto en la situación en la que (la periodista) puede estar”, después dijo que lo que corresponde es que se investigue para determinar si es cierta o no lo que se indica en la denuncia.

DENUNCIA PÚBLICA

La jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, usó sus redes sociales para hacer una denuncia pública debido a que recibió información sobre un presunto atentado en su contra, el cual estaría planificado desde la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, además, que este se realizaría como un asalto o robo violento, debido a las investigaciones periodísticas que realiza en torno al caso mina ‘El Dorado’, que involucra a Juan José Santiváñez y al hermano de la presidenta Nicanor Boluarte.