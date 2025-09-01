La mina que quería el estudio Santiváñez: audios del general socio de “El Dorado”

Panorama difundió en exclusiva audios que revelan que el general PNP Antero Mejía Escajadillo, jefe de la Dirección Regional de Piura hasta 2024, es socio de minas “El Dorado”, sonado caso que generó esta semana allanamientos en inmuebles vinculados a esta compañía minera, entre ellos la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Mejía Escajadillo no solo habría mantenido su rol como oficial en actividad, sino que también participaba de manera directa en los negocios de la empresa. En diálogo telefónico con Panorama, el propio general admitió haber recibido regalías por su condición de socio, pese a que ello representa un evidente conflicto de intereses con sus funciones en la Policía Nacional del Perú.

Consultado por Panorama, el general sostuvo que su participación en la minera corresponde a un asunto “privado” y evitó precisar si la institución policial tenía conocimiento de su vínculo empresarial. El caso cobra mayor relevancia al evidenciar que el estudio Santiváñez Antúnez también buscaba favorecer a su cliente, el empresario Franco Parodi, en la disputa por minas “El Dorado”.

PERSONAJE CLAVE

En tanto, Jaime Apolaya, policía en retiro y socio fundador de minas “El Dorado”, confirmó que la compañía operó durante años en la impunidad. Relató que decidió retirarse de la sociedad tras exigir mayor formalidad en la gestión de la empresa, revelando así la red de intereses que habría protegido las operaciones de minas “El Dorado”.