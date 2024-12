Ministra de la Mujer pide respeto para Boluarte: "No hay día en que no haya comentarios a su froma de vestir o figura"

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, exigió "respeto" para la presidenta de la República, Dina Boluarte, asegurando que día a día recibe comentarios sobre su apariencia.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, la titular del MIMP aseguró que esto denota "connotaciones sexistas y estereotipadas", que impiden evaluar adecuadamente la gestión de la mandataria.

"No hay día en el que no hayan comentarios referidos a su forma de vestir o a su figura, cuestiones que no tienen ningún tipo de interés público y que más bien denotan connotaciones sexistas y estereotipadas para evaluar una gestión de gobierno", dijo.

AVANCES DEL GOBIERNO

En ese sentido, Hernández indicó que esto impide el reconocimiento de los avances que el gobierno de Boluarte Zegarra ha logrado principalmente en materia económica.

"En materia económica tenemos una proyección de 3,2%, hemos dejado atrás la recesión, se está incrementando el empleo, estamos discutiendo la posibilidad de un incremento del sueldo mínimo", sostuvo.