Darwin Espinoza niega haber ordenado alterar las computadoras de su despacho: "Es una payasada"

El congresista Darwin Espinoza, investigado por presuntamente utilizar recursos del Estado para la conformación de su agrupación política, negó haber ordenado a alterar las computadoras de su despacho antes de que la Fiscalía realizara diligencias en su oficina el pasado 29 de mayo.

En entrevista para RPP, el legislador, quien también es sindicado como miembro de la presunta organización criminal "Los Niños", rechazó las declaraciones por parte del testigo protegido de la Fiscalía y aseguró que no existen pruebas que lo incriminen.

"Creo que la persona que estaría dando esta clase de información podría ser la persona que ha cometido estos ilícitos, es decir, sacar estas copias o impresiones de la impresora del despacho. Porque no hay otra forma o otra motivación. Yo no he ordenado que alteren las computadoras. Es, como te digo, es absurdo, es más, nosotros tenemos el reporte de del área de sistemas de impresiones, y no hay ninguna prueba que ya se haya impreso esas fichas dentro del despacho", dijo.

LO CALIFICA DE "PAYASADA"

En ese sentido, Espinoza Núñez calificó de "estupidez" y "payasada" los dichos del testigo protegido y criticó al Ministerio Público, indicando que deben corroborar la información que brinden los testigos.

"Es una estupidez, así clarísimo, una estupidez y una payasada lo que está realizando el Ministerio Público coludido, al parecer, con una persona de mi despacho [...] sabemos que todo lo que está dentro de mi oficina está registrado", sostuvo.