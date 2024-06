Militares del operativo "Chavín de Huantar" podrían recibir mensualidad propuesta por Dina Boluarte

Dina Boluarte y el Premier, Gustavo Adrianzén presentaron ante el congreso de la República un proyecto de ley que propone una asignación económica de 2,500 soles a los militares del operativo 'Chavin de Huantar' que fueron clave en el rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón en 1997.

En esta iniciativa se establece otorgar una "asignación especial mensual" a militares que estuvieron en el operativo que puso a buen recaudo a las 72 personas que se encontraban secuestradas por terroristas que formaban parte del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (1992).

Par poder realizar esta propuesta el Ministerio de Defensa (Mindef) tendrá el trabajo de identificar a quiénes serían los beneficiarios. El presupuesto se ha establecido en S/ 2 815 200 y no saldría de los recursos del "Tesoro".

DINA BOLUARTE HABLÓ SOBRE EL RECORTE DE LA BRECHA DE POBREZA

En una actividad en Villa María del Triunfo, la presidenta de la República, Dina Boluarte manifestó cuál es el principal objetivo de su mandato.

"Esa es la línea que tenemos marcada como Gobierno, otros intereses no tenemos, estamos concentrados en resolver los problemas de la patria y acortar las brechas de la pobreza", manifestó.

"No podemos ser más indiferentes, no podemos mirarnos a la distancia y decir que no es mi problema, es nuestro problema y hay que resolverlo, pongámonos en los zapatos de los que tienen frío, y ¿cómo lo resolvemos?, dando trabajo, oportunidades de emprendimiento, despojándonos de intereses mezquinos y apostando por la unidad de la patria", agregó.