Adrianzén señala que cuaderno de ocurrencias sería un método de Pedro Castillo para "reglar" ministros

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó el contenido del cuaderno de ocurrencias, donde se registraba todo lo que ocurría en exteriores de la casa de la presidenta Dina Boluarte e indicó que este sería un método utilizado por el exmandatario, Pedro Castillo.

En conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial precisó que este cuaderno de ocurrencias habría sido utilizado por Castillo Terrones como una forma de "vigilar" o "reglar" a los ministros de su gobierno.

“Cuando hablamos de este cuaderno de ocurrencias domiciliaria estamos hablando de un cuaderno donde –en mi opinión- indebidamente se registraba quién entraba, quién salía, a qué hora entraba y a qué hora salía del domicilio de la señora presidenta”, indicó.

"He tenido información –y esto lo pongo entre comillas y con cargo a revisarlo- que este habría sido un método que el felón Pedro Castillo introdujo en su gabinete para seguir, supongo yo, o reglar a sus ministros. Me imagino que desconfiaba de todos, no puedo asegurar que así sea, pero en todo caso la información que se haya dispuesto llevar estos cuadernos a los domicilios habría provenido de ese momento”, añadió.

CUADERNO DE OCURRENCIAS PERDIDO

Como se recuerda, este cuaderno de ocurrencias se hizo conocido tras revelarse que el pasado 15 de marzo el mismo se había perdido durante más de dos horas, siendo encontrado en las inmediaciones de la Vía Expresa.