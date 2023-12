Sucedió en el 2023: La suspensión de Patricia Benavides y la crisis en el Ministerio Público

El 2023 ha sido un año de crisis e inestabilidad en el Ministerio Público, el cual inició con la operación "Valkiria V", donde se detuvo al exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, alias "el filósofo".

Según la tesis del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Villanueva Barreto se encargó de negociar votos con congresistas para lograr diferentes objetivos a favor de Benavides Vargas, a cargo de que se archiven investigaciones contra los parlamentarios que accedían a este intercambio de favores.

De acuerdo al Equipo Especial, Benavides Vargas, quien es acusada de liderar una presunta red criminal enquistada en al Fiscalía, ya tenía conocimiento de las acciones que se tomarían contra sus operadores, por lo cual, horas antes del operativo, ordenó a Jaime Villanueva a destruir todas las evidencias, además de internarse en la clínica San Pablo, lugar donde finalmente fue detenido.

La tesis del Eficcop sostiene que Patricia Benavides tenía tres principales objetivos que buscaba concretar a como de lugar con ayuda del Congreso: La designación de Josué Gutiérrez como Defensor del Pueblo, la suspensión de la fiscal Zoraida Ávalos y la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Tras la detención de Villanueva y otros asesores, Patricia Benavides trató de defenderse alegando que el equipo liderado por la fiscal Marita Barreto no puede investigarla, ya que eso sólo podía hacerlo un fiscal Supremo, sin emabrgo, la hoy extitular del Ministerio Público no tomó en cuenta que Marita Barreto investigaba al entorno de Benavides y no a ella.

Benavides Vargas trató de aferrarse al cargo de Fiscal de la Nación y, a modo de defensa, destituyó a Marita Barreto como coordinadora del Eficcop, además, como un intento de ganar popularidad en su estado más crítico, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes registradas durante las protestas contra su gobierno.

SUSPENSIÓN

Estas acciones y dichos dejaron evidenciado que existía una pugna de poderes dentro del Ministerio Público, razón por la cual, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspender por 6 meses a Patricia Benavides de sus funciones. Una acción que desató otra polémica en contra de los magistrados, pues en el Congreso se presentó una moción que propone la destitución inmediata de sus miembros, el cual aún está pendiente de debatirse.

En tanto, el fiscal supremo Juan Carlos Villena asumió provisionalmente la titularidad del Ministerio Público y entre sus primeras acciones, dispuso la reincorporación de Marita Barreto como coordinadora del Eficcop.