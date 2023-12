Sucedió en el 2023: Dina Boluarte y su primer año de gobierno marcado por la incertidumbre

Han pasado exactamente doce meses desde que la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, asumió las riendas del país, luego que el golpista Pedro Castillo intentó quebrar el orden constitucional anunciando el cierre del Congreso, aquel 7 de diciembre de 2022, una aventura que terminó con su vacancia y posterior detención.

Ya se ha cumplido un año de la gestión de Boluarte Zegarra, el cual ha estado marcado por la incertidumbre y, para muchos, la hoy jefa de Estado no ha podido superar la valla del discurso a la acción.

Los primeros 12 meses de gobierno de Boluarte Zegarra han generado más incertidumbre que certeza. El Perú hoy se encuentra parado, con una economía en recesión y sin ningún plan de acción ante la ola de delitos en el país.

Pero si por algo se ha caracterizado el gobierno de la extitular del Midis, es por haber marcado distancia en reiteradas ocasiones con la gestión de Pedro Castillo. Si bien es cierto que el gobierno del exmandatario se vio envuelto en actos de corrupción que involucraban a miembros de su propia familia, no parece que este caso sea ajeno al periodo Boluarte, pues el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, viene acumulando denuncias por sus cuestionadas reuniones con personajes que terminan en contrataciones con el Estado.

MISMA SITUACIÓN

Para el excongresista, Víctor Andrés García Belaúnde, la mandataria comete un grave error al no deslindar de las acciones de su hermano e indicó que, si esto continúa, el caso Nicanor Boluarte podría convertirse en una situación igual de grave que las acusaciones contra Lilia Paredes, Yenifer Paredes y el "sobrinísimo" y prófugo de la justicia, Fray Vásquez Castillo.

"Ese ejemplo no lo hemos roto, no lo hemos combatido ni criticado, vemos que ahora está pasando algo parecido, no igual pero puede ser igual en el futuro, es decir la presidenta no deslinda sus relaciones con su hermano o algún familiar cercano que vemos están trabajando para el gobierno y haciendo negocios con el gobierno, o dentro o fuera del gobierno pero eso le hace daño y mientras no venga un deslinde la va perjudica tremendamente", dijo.