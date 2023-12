Diego Bazán defiende aguinaldo navideño de S/ 1 700: "El congresista no tiene vacaciones"

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, se pronunció luego de que la Mesa Directiva del Congreso aprobó entregar un aguinaldo navideño S/ 1 700 a parlamentarios y empleados del Poder Legislativo, en plena recesión económica que atraviesa el Perú.

En entrevista para Canal N, el también presidente de la Comisión de Ética Parlamentario se mostró a favor de la entrega de este aguinaldo navideño, sin embargo, aseguró que "no exige ningún beneficio más" por la labor que realizan los congresistas.

"Todos en la función pública, absolutamente todos los funcionarios, ganan 16 sueldos, el único funcionario que no gana 16 sueldos es el congresista de la República que gana 12 sueldos, el aguinaldo y el tema de julio [...] puede existir la queja en la población, pero hay que decirlo, el congresista no tiene vacaciones, yo vengo defendiendo esa posición y no quiero que esto se vea como que estoy exigiendo el pago de vacaciones, no estoy exigiendo ni un beneficio más", dijo.

Asimismo, Bazán Calderón precisó que a los congresistas se les descuenta parte de sus sueldos cuando piden licencias para resolver temas personales o de salud: "Al congresista cuando pide 5 días por algún tema privado o temas muy personales o familiares, se le descuenta, sin goce de haber", sostuvo.