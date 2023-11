Jorge Montoya minimiza captura de Henry Shimabukuro: "No es un caso urgente"

El congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, se pronunció sobre la captura del exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, quien viene siendo investigado por el caso "Gabinete en la Sombra".

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de la bancada celeste restó importancia a la captura del exfuncionario público y señaló que no es un tema que deba ser visto con carácter de urgencia en el Congreso.

"Estamos ahora con el Pleno presupuestal, no hay reunión de Comisión de Defensa hasta este momento, no sé si vayan a hacerlo más tarde. No es urgente este tema para verlo en este momento", manifestó.

"Eso (citar a Shimabukuro) depende del Congreso cuándo lo quiera llamar. No es un caso urgente en este momento, el tema urgente es el presupuesto que tenemos que aprobar", añadió.

SOBRE PATRICIA BENAVIDES

Asimismo, Montoya Manrique se refirió al caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es acusada de liderar una presunta red criminal enquistada en el Ministerio Público. Al respecto, el congresista indicó que Benavides Vargas no debe ser suspendida de sus funciones hasta que concluyan las investigaciones.

"Va a seguir saliendo más información para inducir a la opinión pública a pensar de una manera determinada. Hay que esperar a que se termine todo el proceso y que termine la parte judicial para tomar una decisión. No debe ser suspendida. Desde mi punto de vista todo debe quedar en su lugar hasta que todo esto termine", sostuvo.