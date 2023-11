Edwin Martínez sobre viaje de Dina Boluarte: "No te puedes ir cuando tienes un país totalmente inseguro"

El congresista de la República, Edwin Martínez, se pronunció luego que el Congreso aprobó la solicitud de la presidenta Dina Boluarte, para viajar a Estados Unidos del 1 al 4 de noviembre y participar en la Cumbre Inaugural de Líderes de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP).

En entrevista para Exitosa Noticias, el parlamentario cuestionó este nuevo viaje de la mandataria, señalando que la situación del país en materia económica y de seguridad ciudadana necesita la presencia constante del gobierno.

"No te puedes ir de viaje cuando tienes un país totalmente inseguro, cuando no se ha logrado la reactivación económica, cuando no ha sanado las heridas sociales generadas a consecuencia del cambio de Gobierno", dijo.

Asimismo, Martínez cuestionó la intención de Boluarte Zegarra, de aprovechar sus salidas al extranjero para buscar inversionistas en beneficio del país: "¿Quién va a venir con tremenda crisis que tenemos aquí? Ir a buscar capitales cuando no has podido solucionar el tema de inseguridad (...) no solucionamos el problema aquí y pretendemos traer supuestamente capital para aliviar la crisis", sostuvo.