Martínez afirma que interpelación a Jorge Chávez responde a "una obsesión" de Patricia Chirinos

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, se pronunció tras la interpelación al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, quien se presentó ayer ante el Congreso para responder por las muertes de cuatro militares en el Vraem.

En entrevista para RPP Noticias, el parlamentario señaló que la interpelación a Chávez Cresta responde a "una obsesión" de la congresista Patricia Chirinos, quien impulsó dicha medida con el respaldo de su bancada, Avanza País.

"Ha sido una interpelación no con un fin de hacer un control político, sino pareciera una obsesión por parte de la congresista Patricia Chirinos. El ministro se ha lucido porque ha respondido claramente todas las preguntas hechas en el programa. Es más, ha dado clara muestra de que sí tiene un plan organizado", dijo.

SOBRE PRESUNTAS LLAMADAS DE ALLEGADOS AL MINISTRO

Asimismo, Martínez Talavera indicó que no tiene información sobre lo expuesto por Chirinos Venegas, quien denunció que coordinadores parlamentarios y allegados al ministro de Defensa estuvieron tocando las puertas del Congreso y haciendo llamadas ofreciendo "puestos de trabajo" ante una posible censura de Chávez Cresta.

"No tengo información al respecto. Lo que sí sé es que Patricia (Chirinos) ha estado escaño por escaño incitando a los congresistas para que no solo vayan a la interpelación, sino a la censura. Creo que hipócritamente estamos manejando un texto que no tiene un origen claro. Si es que ella sabe de algún congresista que haya sido llamado por la parte del Ministerio de Defensa para obviar la interpelación, entonces que lo diga", sostuvo.