Katy Ugarte al ser consultada por los 7 concursos públicos que desaprobó: "Soy muy hábil como maestra"

La congresista de la República, Katy Ugarte Mamani, quien integra la Comisión de Educación del Parlamento, respaldó el dictamen el dictamen aprobado el último jueves que dispone la reposición de los docentes cesantes que no lograron aprobar la prueba de ingreso a la carrera pública magisterial.

Al respecto, la parlamentaria de izquierda, quien es autora del proyecto de ley, aseguró que "se hizo justicia" con un total de 14 mil docentes que estarían ingresando directamente a la carrera docente, de promulgarse la norma.

“Es hacer justicia a los maestros que estaban nombrados en esa época, aquellos años que esos maestros trabajaron en zonas de frontera, (donde) nadie quería ir en zonas rurales, han sido cesados (…) El TC les ha dado la razón. Ellos, procesalmente, han ganado el juicio por el cual se les da la razón a los maestros”, dijo.

SOBRE CONCURSOS PÚBLICOS DESAPROBADOS

No obstante, al ser consultada por los siete concursos públicos que desaprobó entre el 2014 y 2019, Ugarte Mamani aseguró ser "muy hábil como maestra", sin dar una explicación clara: “Yo no puedo responder. Son mis situaciones personales en ese aspecto. Yo he ganado varios proyectos educativos porque soy muy hábil como maestra”, aseguró.

Cuando se le volvió a consultar por los motivos que la llevaron a reprobar los siete concursos públicos a los que postuló, precisó que: "No siempre todos tenemos las (habilidades), pero sí tenemos habilidades como para maestros".

(Con información de RPP y Ojo Público)