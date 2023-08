JNE sobre omisión en la declaración jurada de Alejandro Soto: "Estuvo en manos del JEE"

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se pronunció luego que el dominical Panorama reveló que el hoy presidente del Congreso, Alejandro Soto, tenía reparación civil pendiente que omitió en su declaración jurada para postular al Parlamento.

En entrevista para Exitosa, el titular del JNE señaló que la omisión por parte de Soto Reyes nunca llegó al máximo ente en elecciones y precisó que el caso estuvo en manos del Jurado Electoral Especial (JEE) del Cusco.

"Estuvo en manos del Jurado Electoral Especial, nunca llegó al Jurado Nacional de Elecciones ninguna controversia sobre ese particular. Lo único que puedo añadir es que nosotros no hemos revisado ese asunto, no lo hemos tomado en cuenta porque nunca subió para ser objeto”, indicó.

"Ha salido recién y en todo caso sería el Jurado Electoral Especial, que no está operativo, o por lo menos su presidente en ese tiempo quien tendría que señalar, tal vez, qué ocurrió, cómo pasó, y finalmente, la Procuraduría si es que hubiera algo que aclarar”, añadió.

Cabe precisar los Jurados Electorales Especiales (JEE) son órganos de carácter temporal creados para cada proceso electoral o consulta popular. En ese sentido, el Jurado Electoral Especial de Cusco actualmente se encuentra desactivado.

SOBRE REPARACIÓN CIVIL

El dominical conducido por Mávila Huertas reveló que Soto Reyes fue denunciado el 2011 por un comisario de Cusco por el delito de difamación, debido a que el parlamentario lo acusó por la muerte de un adolescente en un confuso incidente en la vía pública.

Debido a esta denuncia, el Poder Judicial ordenó que el hoy titular de la Mesa Directiva pague una reparación civil de 10 mil soles, una deuda que le habría impedido postular como congresista.