Susel Paredes sobre Comisión de Ética: "Debe ser conformada por personas externas"

La congresista de la República, Susel Paredes, señaló que la Comisión de Ética Parlamentaria debería estar conformado por personas externas y cuestionó la labor de este grupo de trabajo debido a que existen casos que no se han sancionado, como el de los denominados "mochasueldos".

En declaraciones para la prensa, la parlamentaria propuso que cada agrupación política seleccione a un miembro externo para la conformación de este grupo de trabajo, que hasta hace poco fue liderado por Karol Paredes (Acción Popular).

"Al final ya vemos que no se sanciona más que a quienes tienen interés en sancionar, entonces, creo que debiera elegirse personas externas para que sean ellos los que presidan la Comisión de Ética, que cada partido escoja una persona y entre todos nos pongamos de acuerdo", dijo.

SOBRE ALEJANDRO SOTO

Respecto al nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto (APP) Paredes Piqué dejó entrever que se habría elegido al Apepista como nuevo titular del Mesa Directiva, para que más adelante sea removido del cargo por la gran cantidad de denuncias en su contra, y así la presidencia pase a manos del fujimorismo.

"A mí no me van a decir que nadie sabe nada, No será que lo han puesto ahí (a Alejandro Soto) para tener todos los elementos y de aquí a una semana sale ¿Y quién va a ser el presidente del Congreso? Nano (Guerra García)", sostuvo.